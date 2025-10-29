در راستای رسیدگی سریع و عدم مراجعه مردم به دادگاه، پرونده تصادفات جرحی ساده در کلانتری بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: براساس بند د ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه کشور رسیدگی به پرونده تصادفات به ویژه تصادفات جرحی ساده در کلانتری انجام خواهد شد.

اسدی با اشاره به اینکه تصادفات جرحی ساده ۷۵ درصد از تصادفات را شامل میشود گفت: در این راستا پرونده تصادفات جرحی در کلانتری با همکاری پزشکی قانونی و افسر کاردان فنی تصادفات و شرکت‌های بیمه در سریع‌ترین زمان ممکن به پرونده رسیدگی شود.

وی تسریع در رسیدگی عدم مراجعه مردم به دادگاه و کاهش اطاله دادرسی و رضایتمندی مردم را از اهداف اجرای این طرح است.