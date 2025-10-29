پخش زنده
در جریان برگزاری نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران دفتر انجمن سینمای جوان کرمان برتر اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در جریان برگزاری نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران با رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران درجشنواره فیلم کوتاه تهران ، دفاتر برتر این انجمن در فصل تابستان امسال معرفی شدند.
دفتر انجمن سینمای جوان کرمان موفق شد رتبه برتر گروه ب کشور را به دست آورد.
پیش از این دفتر کرمان در ارزیابی سالیانه سال ۱۴۰۳ حائز رتبه برتر شده بود.
ارزیابی فعالیت های دفاتر انجمن سینمای جوانان در بخشهای مختلفی همچون ارتباط با ستاد مرکزی، تولید فیلم، دورههای آموزشی، خبر و اطلاعرسانی، تبلیغات و برگزاری رویدادهای فرهنگی شامل پاتوق فیلم کوتاه، پاتوق عکس ،هفتههای فیلم و عکس، جشنوارههای منطقهای، اردوهای تخصصی عکاسی و فیلمسازی انجام می گردد.