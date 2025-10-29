مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر:

باراندازی گندم در بندر نگین در حال انجام است

رضا تنگستانی‌مکان گفت: یک کشتی بزرگ فله‌بر ۳۰ هزار و ۴۰۰ تنی با بار گندم در جزیره نگین پهلو گرفته و گندم آن در حال باراندازی و ذخیره در انبار است.