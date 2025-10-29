مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر:
باراندازی گندم در بندر نگین در حال انجام است
رضا تنگستانیمکان گفت: یک کشتی بزرگ فلهبر ۳۰ هزار و ۴۰۰ تنی با بار گندم در جزیره نگین پهلو گرفته و گندم آن در حال باراندازی و ذخیره در انبار است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر در جزیره نگین و در بازدید از کشتی گندم به خبرنگار صداوسیما گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران که تأمینکننده اصلی کالاهای اساسی کشور است با نگاه به نیاز کشور ثبت سفارش کالاهای فراوانی کرده که با پیموده شدن روند تحویل، کشتی فلهبر ۳۰ هزار و ۴۰۰ تنی، بزرگترین کشتی کالای فله راهبردی در بندر نگین بوشهر پهلو گرفته و در حال باراندازی گندم خود است.
رضا تنگستانیمکان با اشاره به اینکه این کشتی بزرگترین کشتی فلهبر پهلوگرفته در استان در سالهای گذشته است، افزود: بار گندم این شناور پس از انجام کارهای قانونی ترخیص و پس از تشریفات گمرک، جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و استاندارد برای کیفیسازی آرد استان وارد چرخه خواهد شد.
علی سلیمانی ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: در هفت ماه گذشته از سال نزدیک به ۸۲ هزار تن کالای اساسی از گمرکهای استان بوشهر بهویژه گمرک بندر بوشهر وارد کشور شده است.
محمد مظفری فرماندار بوشهر هم گفت: کار جابهجایی این گندمها از جاده دسترسی بندر نگین انجام میشود که شلوغی شدآمد شهری را بسیار کاهش داده است.