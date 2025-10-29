معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از راهبرد‌های رئیس جمهور، اجرای بودجه‌بندی عملیاتی است، از تصویب آیین‌نامه بودجه‌بندی عملیاتی خبر داد تا دستگاه‌ها بر اساس پولی که می‌گیرند، عملیات خود را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره کسری بودجه دولت، اظهار داشت: درآمد‌های ما کم محقق شده است، اما تدبیر می‌کنیم تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور، همچنین خبر داد که هفته آینده وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد، نفت، ارتباطات و نیرو که درآمدزایی دارند، روش افزایش درآمد و وزارتخانه‌هایی که هزینه‌ای هستند، راه‌های کاهش هزینه خود را بیان کنند.

قائم‌پناه تأکید کرد: یکی از راهبرد‌های رئیس‌ جمهور، اجرای بودجه‌بندی عملیاتی بوده و آیین‌نامه آن تصویب شده است تا دستگاه‌ها بر اساس پولی که می‌گیرند، عملیات خود را انجام دهند. بودجه هزینه‌ای، تبدیل به بودجه عملیاتی شود و نتیجه کار را ببینیم.