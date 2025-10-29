وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح بانک‌های ناتراز در اولویت قرار دارد، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده شروع شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند.

وی افزود: بانک‌های ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند. بانک‌هایی که این برنامه را اجرا می‌کنند، بانک‌های سالم خواهند شد و بانک‌هایی که این برنامه را اجرا نکنند احتمالاً همان وضعیت نور، کاسپین و آینده برایش رخ می‌دهد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه دولت برای اتخاذ سیاست تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: سیاست ارزی براساس قانون از وظایف بانک مرکزی است. در مجموعه تیم اقتصادی دولت در بالادست نیز این موضوع بحث و بررسی می‌شود و هر زمان جمع‌بندی شد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند.