همزمان با حضور برادر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شصتوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب صربستان، فعالان ضد صهیونیسم مراسم معرفی کتاب او را بر هم زدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، ایدو نتانیاهو، برادر نخستوزیر رژیم صهیونیستی که پیشتر از کتاب خود با عنوان «ایتمار کی» (Itmar K.) در بانیالوکا، مرکز جمهور صرب بوسنی رونمایی کرده بود، با حضور در نمایشگاه کتاب صربستان به معرفی آن پرداخت، اما این مراسم با حضور فعالان ضدصهیونیسم و حامیان فلسطین با تنش همراه شد.
یکی از حضار از ایدو نتانیاهو خواست تا درباره نسلکشی برادرش در غزه و اینکه دستان آنها به خون بیگناهان آلوده است اظهار نظر کند که مجری مراسم تلاش کرد صحبتهای این فعال حامی فلسطین را قطع کند.
به دنبال آن برخی از حاضرین با شعارهای «مرگ بر صهیونیسم» و «مرگ بر ناتو» و برافراشتن نمادهای حمایت از فلسطین، مانع از ادامه نشست شدند که به درگیری با نیروهای امنیتی حاضر در سالن منجر شد.
بسیاری از حاضرین پس از این تنش محل نشست را ترک کردند.