به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدرضا سلامی ریک با اشاره به گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شکار و نگهداری تعداد زیادی از انواع پرندگان زنده یا تاکسیدرمی شده در منزلی در شهرستان آستارا گفت: نیرو‌های یگان حفاظت این اداره با دریافت مجوز‌های قانونی و با همکاری پلیس اطلاعات نیروی انتظامی، این منزل را بازرسی کردند.

وی افزود: در این بازرسی که با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام شد ۳ طاقه قرقاول و یک قطعه اردک وحشی و ۲ قطعه ابیاء و ۴ قطعه پرنده زنده چکاوک و یک قبضه سلاح شکاری دو لول مجاز کشف و ضبط شد.

سلامی ریک افزود: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید، هر گونه شکار، زنده‌گیری، خرید و فروش، حمل و نگهداری حیات وحش به صورت زنده و غیر زنده بدون مجوز سازمان محیط زیست جرم محسوب می‌شود و با متخلفین برابر قانون و مقررات برخورد خواهد شد.