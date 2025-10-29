

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: امیرمهدی رنجبر (مازندران) - آرمین اسماعیلی (خوزستان) – امیرمحمدعلی رضاپور (کرمان)

۴۸ کیلوگرم: علی چیت گران (مازندران) - محمد امین آذرپیرا (کرمان) - آرین کیانی (خوزستان) - حسینبرزافکن (خوزستان)

۵۱ کیلوگرم: بنیامین رستگار (فارس) - احمد بدرالدینی (کرمان) - سبحان میرزایی (تهران) - امیرعلیگودرزی (تهران) - امیرحسین بلاغی (فارس) – مازیار خاکباز (لرستان)

۵۵ کیلوگرم: امیر کاظمی (خوزستان) - محمدمهدی جایی (اصفهان) - امیرعلی شول (کرمان) – علی اصغر زعفرانی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: آرمین قولی‌گله (خوزستان) - پوریا رجعی (فارس) - سوشیانت حسن‌پور (خوزستان) - حسنچراغی (اصفهان) - آرش ایلخانی (کرمان)

۶۵ کیلوگرم: علیرضا حیدری (خوزستان) - محمدمتین رضایی (تهران) - کوروش عبدولی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: بهزاد تاجیک (خراسان رضوی) - محمد امیر رشیدی (خوزستان) - امیرسام جعفری (مازندران) - علی احمد شمشیری (تهران) اسماعیل ظاهر دوست (اصفهان)

۸۰ کیلوگرم: مهدی غلامیان (فارس) - سیدمحمدحسین حسینی (تهران) - امیرحسین رنجبر (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: فروهر فالح (مازندران) - نوید سعیدیان (خوزستان) - کیارش هوشمندی (فارس)

۱۱۰ کیلوگرم: یوسف سعادتی (خوزستان) - علی اکبر آکو (مازندران) - مهیار محمدزاده (تهران)

سرمربی: محسن سوربان

مربیان: حسین شیخی (تهران) - پژمان پشتام (تهران) - شهروز سیفی (مازندران) - محمد احمدی (خوزستان) - محمد هوشمند (فارس) - محمود روشن‌دل (کرمان) - عزت لیموچی (کرمان)

مربی بدنساز: دکتر فواد سیدرحماتی