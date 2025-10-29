شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی وضعیت فاضلاب در محلات مشکل دار، تدوین برنامه‌ای جامع را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از هماهنگی گسترده میان این شرکت و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تدوین برنامه اجرایی فاضلاب در ۱۰۰ محله بحرانی خبر داد.

وی گفت: بر اساس پیگیری‌های چندماهه، تاکنون فهرستی شامل ۱۰۲ محله در ۴۲ شهر و ۲۲ استان کشور شناسایی شده که نیازمند مداخله فوری در حوزه فاضلاب هستند.

بابایی‌اقدم با اشاره به تفاوت سطح دقت استان‌ها در معرفی محلات گفت: در برخی مناطق، اطلاعات دقیق‌تری ارائه شده و حتی برآوردهای مالی اولیه نیز هم‌زمان آماده شده است.

وی افزود: بودجه آبفای کشور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که پس از تخصیص، کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌ها باقی می‌ماند و بخش عمده آن صرف تصفیه‌خانه‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو، اجرای شبکه‌های فاضلاب ممکن است بیش از ده سال به طول انجامد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: به‌منظور تسریع در اجرای طرح ها، مقرر شد نامه‌ای مشترک از سوی مدیران‌عامل دو شرکت به استانداران ارسال شود تا با تکمیل فهرست محلات و برآورد دقیق اعتبارات، زمینه ارائه طرح نهایی در نشست آینده ستاد ملی فراهم شود.

بابایی‌اقدم تأکید کرد: این برنامه نقطه آغاز یک عزم ملی برای رفع مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی در محلات فرسوده است و می‌تواند به عنوان الگویی برای مداخلات زیرساختی آینده در سایر حوزه‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.