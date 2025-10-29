رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه حفظ همبستگی و اتحاد نیاز امروز کشور است، گفت: گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی موثر، با ادبیات پرخاشگرانه موجب نگرانی بیش از پیش مردم عزیز کشورمان نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الیاس حضرتی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ هیأت دولت با تاکید بر اینکه در طول ۱۰ روز اخیر دوقطبی‌های کاذبی در فضای سیاسی کشور ایجاد شده است، گفت: متاسفانه سیاسیون عادت به درگیری و حرکت به سوی دو قطبی دارند، این در حالی است که کشور به همبستگی و اتحاد و محیط برادرانه و دوستانه نیاز دارد.

وی افزود: باید همه گرد رهبری داهیانه رهبر انقلاب و ایرانِ عزیز گرد هم آییم و مصلحت و منافع مملکت را در اولویت قرار دهیم. متاسفانه دوقطبی اخیر به سمت ادبیات خشن و پرخاشگرانه حرکت کرد.

در میدان سیاست مهمترین موضوع تحمل یکدیگر است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از احزاب و گروه‌های سیاسی درخواست کرد که با ادبیات پرخاشگرانه موجب نگرانی بیش از پیش مردم نشوند و افزود: خواهشمندم که جریانات سیاسی انتقادات و سوالات را از مسیر خود و با ادبیات درست و نه تهمت و دروغ و افترا پیگیری کنند.

حضرتی پیرامون ادعای مطرح شده در خصوص فیش حقوقی رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، اظهار کرد: آقای احمدنیا و پتروشیمی مربوطه در خصوص ادعاهای مطرح شده پاسخ دادند؛ این موضوع بداخلاقی بود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور به همبستگی و تحمل یکدیگر نیاز دارد،گفت: در میدان سیاست مهمترین موضوع تحمل یکدیگر برای حفظ منافع بالاتر است.