المپیاد ورزشی درون مدرسهای دبستان دخترانه بانو اختری گلپایگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، المپیاد ورزشی درون مدرسهای دبستان دخترانه بانو اختری گلپایگان با حضور ۳۶۰ دانش آموز در رشتههای ژیمناستیک، بدمینتون، طناب زنی، بسکتبال، اسکیت، والیبال، ورزشهای رزمی و بازیهای بومی محلی در سالن ورزشی هلال احمر گلپایگان برگزار شد.
این المپیاد با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج سلامتی در بین دانش آموزان برگزارشد و دانش آموزان در این المپیاد به انجام حرکات ورزشی پرداختند.
نواختن زنگ پدافند غیرعامل و تقدیر از رتبههای اول و سوم کشوری مسابقات چرتکه از دیگر برنامههای این المپیاد بود.