معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ۳۵ هزار قطعه زمین در استان‌های مختلف به ایثارگران واگذار شده و تسهیلات مسکن با نرخ چهار درصد هم براساس مصوبات قانونی (دولت و مجلس) به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید اوحدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بند ماده ۸۷، دولت باید هر سال یک آزمون اختصاصی برای اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد برگزار کند که بر اساس آخرین تفاهمی که با سازمان امور اداری و استخدامی انجام دادیم، این آزمون استخدامی تا پایان آذرماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد کد رشته‌های تعریف شده، تمامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد در آزمون استخدامی جذب می‌شوند؛ ضمن اینکه براساس ماده ۲۱ قانون حمایت، ۳۰ درصد از جذب آزمون‌های استخدامی به عنوان سهمیه به ایثارگران تعلق دارد.

منتظر دریافت مدارک بالینی جانبازان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستیم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه احراز شهادت شده و در خصوص جانبازان نیز منتظر دریافت مدارک بالینی آنها هستیم و بر اساس مصوبه مرتبط با شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همه فرایند‌های اداری مرتبط انجام شده است.

اوحدی گفت: تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه احراز شهادت شده و در رابطه با جانبازان این جنگ نیز منتظر مدارک بالینی هستیم که باید از وزارت بهداشت ارائه شود البته اختیار لازم در این خصوص به استان‌ها تفویض شده که منتظر اقدام تهران نباشند.

وی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر مدارک بالینی این افراد از سوی وزارت بهداشت در اختیار شورای تامین استان‌ها قرار بگیرد تا اقدام لازم ار طریق کمیسیون پزشکی انجام شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران درباره تسهیلات و خدمات جدید به جامعه ایثارگری نیز گفت: در احکام برنامه هفتم ظرفیت بسیار موثری بعد از ۲۶ سال برای جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده است.

اوحدی اظهار کرد: مطابق بند ت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم که ۲۵ هزار نفر ساعت بر روی آن کار کارشناسی انجام شده و نمایندگان تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در جلسات آن حضور داشتند، لایحه آماده و تقدیم دولت شده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر در دولت به تصویب برسد و بعد از آن نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

واگذاری ۳۵ هزار قطعه زمین برای مسکن ایثارگران

معاون رییس جمهور در خصوص مسکن ایثارگران نیز گفت: در حدود ۱۵ ماه گذشته از فعالیت دولت چهاردهم، ۳۵ هزار قطعه زمین در استان‌های مختلف واگذار شده و تسهیلات مسکن با نرخ چهار درصد هم براساس مصوبات قانونی (دولت و مجلس) به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم این مسیر همچنان ادامه داشته باشد، افزود: یک تفاهم نامه بسیار خوب هم با وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شده که در حال انجام است.