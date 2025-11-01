در روستای دورافتاده نرگس‌زمین ساری، تنها مدرسه روستا با یک معلم و یک دانش‌آموز پایه پنجم به نام «اسماعیل» به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روستای نرگس زمین یکی از روستا‌های بخش چهاردانگه شهرستان ساری است که در فاصله ۷۰ کیلومتری مرکز استان مازندران واقع شده است. روستایی که از روز‌های پر هیایوی مدرسه اش، امروز فقط یک دانش آموز مانده به نام اسماعیل...

اسماعیل تنها دانش آموز تنها مدرسه روستای نرگس زمین است. تنها دانش آموزی که شاید او هم دو سال دیگر برای ادامه تحصیل مجبور باشد یا روستا را ترک کند یا برای همیشه با ادامه تحصیل خداحافظی ...

در تنها مدرسه تک کلاسه روستای نرگس زمین، معلمی مشتاق به تدریس هر روز، در گرما و سرما پیچ و خم‌های مسیر صعب العبور را طی می‌کند تا به گفته‌ خود حتی یک دانش آموز هم از تحصیل باز نماند.

معلمی که معتقد است رسالتش در تدریس برای یک دانش آموز همان رسالت آموزش برای ۳۰ دانش آموز یا این تعداد کمتر و بیشتر است.

هر چند تمام داشته‌های این مدرسه فقط یک معلم و یک دانش آموز است، اما هر روز برای همین یک دانش آموز، زنگ مدرسه نواخته و سرود ملی هم زمزمه می‌شود.

رابطه اسماعیل دانش آموز پایه پنجم، با معلم خود و بالعکس، رابطه معلم با تنها دانش آموز خود چیزی فراتر از رابطه معلم و دانش آموز است، صحنه‌ای از یک رابطه عمیق انسانی است. چرا که در همین فضای محدود انسانی معلم تنها رفیق دانش آموز خود شده او دانش آموز نیز تنها همکلام معلم اش.

یک روستا، یک مدرسه، یک دانش آموز و یک معلم، روایتگر داستانی است از تلاش برای تحقق عدالت آموزشی، اینکه همچنان دفتر حضور و غیاب برای حتی یک دانش آموز در یک مدرسه مازندران گشوده می‌شود.

۵۰۰ مدرسه تک دانش آموز کشور که ۲۷ مدرسه و دانش آموزش، سهم استان مازندران است.

گزارش از دیوارگر