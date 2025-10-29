به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جانشین فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: مأموران انتظامی پاسگاه چمن سلطان (بربرود شرقی) حین کنترل تردد‌ها به یک دستگاه خودرو سواری پراید مشکوک و برای بررسی بیشتر خودر را متوقف کردند.

سرهنگ داریوش رمضانی در ادامه تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و در بررسی دقیق از خودرو توقیفی، ۱۱ کیلو و ۹۸۰ گرم موادمخدر از نوع هروئین و شیشه را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی معرفی شد.