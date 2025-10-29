کشف بیش از ۱۱ کیلو مواد مخدر صنعتی در الیگودرز
جانشین فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: مأموران انتظامی پاسگاه چمن سلطان الیگودرز بیش از ۱۱ کیلو موادمخدر صنعتی از نوع هروئین و شیشه از یک متهم کشف کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: مأموران انتظامی پاسگاه چمن سلطان (بربرود شرقی) حین کنترل ترددها به یک دستگاه خودرو سواری پراید مشکوک و برای بررسی بیشتر خودر را متوقف کردند.
سرهنگ داریوش رمضانی در ادامه تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و در بررسی دقیق از خودرو توقیفی، ۱۱ کیلو و ۹۸۰ گرم موادمخدر از نوع هروئین و شیشه را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی معرفی شد.