به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،ابوالقاسم اسفندیار پور رییس مجمع خیرین‌مدرسه ساز شهرستان سیرجان گفت: بیش از ۸۰ نفر از نیکوکاران عضو مجمع خیرین مدرسه ساز هستند و طی چند سال گذشته دهها واحد آموزشی توسط خیرین ساخته شده و در حال ساخت هست .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان هم گفت: شهرستان سیرجان در جذب خیران مدرسه ساز رتبه خوب استان را دارد.

آقای محمدرضا فرحبخش افزود : نیاز جامعه امروز مدارس مستحکم هست که خیرین ما در سطح استان و سیرجان پای کار هستندو باید این امر مهم در نزد خیرین استان فراگیر شود .

سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان نیز گفت : شهرستان سیرجان در استان کرمان جایگاه ویژه ای را در جذب خیرین دارد و امروز عملکرد خیرین مدرسه ساز در شهرستان سیرجان خوب است.

خانم مرضیه مهدوی معاون‌توسعه و مدیریت منابع استانداری کرمان گفت : در دولت پزشکیان و با حمایت استاندار کرمان در این خصوص توجه خاصی شده است و بایستی مدارس فرسوده و غیر استاندارد جمع شود و خیرین نقش مهمی دارند با دولت همکاری می کنند.

وی افزود : ۵۰ درصد اعتبار مدارس خیر ساز توسط اعتبارات دولتی در استان تامین می شود که می تواند شتاب بیشتری به ساخت مدارس دولتی در سطح استان را داشته باشد.

خیرین مدرسه ساز نیز از همت و تلاش خود برای ساخت مدرسه جلب رضایت خداوند را عنون کردند و این مهم‌را موجب خیر و برکت زندگی خود دانستند.

شهرستان سیرجان دارای ۴۵۰ واحد آموزشی است که بیش از ۷۹ هزار دانش آموز را تحت پوشش خود دارد و ساخت مدارس مستحکم یکی از اولویت های کاری آنوزش و پرورش شهرستان سیرجان هست که با حمایت خیرین مدرسه‌ساز در حال تحقق خواهد بود.



