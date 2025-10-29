غبار صبحگاهی، به دلیل سکون جوی تا اواسط هفته آینده پدیده غالب مناطق مرکزی و صنعتی استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی بیانگر حاکمیت شرایط پایدار جوی در سطح استان تا اواسط هفته آینده است.

حجت‌الله علی عسگریان افزود: در این مدت پدیده غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی، موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌شود و دمای کمینه در پنج روز آینده به آرامی کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان، در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

علی عسگریان گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان هستند.