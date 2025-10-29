پخش زنده
دستگاههای اجرایی استان مرکزی: افزون بر ۲۲ فرصت قبلی، ۳۵۰ عنوان فرصت جدید سرمایهگذاری احصا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در جلسه بررسی فرصتهای سرمایهگذاری استان گفت: در این نشست، علاوه بر ۲۲ فرصت قبلی که مورد مطالعه قرار گرفته بود، ۳۵۰ عنوان فرصت جدید سرمایهگذاری توسط دستگاههای اجرایی استان احصا شد.
سعید ملااسماعیلی افزود: مقرر شد این فرصتها در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و طرحهایی که دارای توجیه و صرفه اقتصادی هستند، در اختیار سرمایهگذاران قرار داده شوند.
او با بیان این که این طرحها پالایش نهایی نیز میشوند، گفت: طرحهای مطرح شده بیشتر در بخشهای گردشگری، کشاورزی، صنعت و حوزههای مرتبط با اتاق بازرگانی متمرکز هستند.