به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: از رییس فدراسیون، همکاران زحمتکش ایشان و سایر اعضا که در این مجمع چه به صورت حضوری و چه وبیناری حضور دارند کمال تشکر و قدردانی را دارم. از گزارش خوب و جامع حسابرس، خزانه‌دار و بازرس لذت بردم بابت اینکه شفافیت در ارائه گزارش این بزرگواران وجود داشت. وقتی در مجامع عمومی فدراسیون‌ها همه چیز شفاف بیان شود به عنوان مسوولان وزارت ورزش که روی تمام موارد نظارت داریم برای ما مایه خوشحالی است و برای همین هم باید قدردان زحمات تمام دوستان باشیم.

وی افزود: در گذشته نگاه تفریحی به این رشته می‌شد، اما اکنون اسکیت رشته‌ای با نشاط است و اکثر کارشناسان معتقدند، حتی می‌تواند منجر به مبارزه با افسردگی شود که موضوعی بسیار حائز اهمیت است. خوشبختانه به لحاظ همگانی هم رشد و توسعه بیشتری پیدا کرده است. هنگامی که هنرنمایی ورزشکاران اینلاین فری استایل، سرعت و سایرین را در مسابقات مشاهده کردم، خیلی خوشحال شدم. معتقدم در سایر رشته‌های اسکیت هم این امکان فراهم است تا مدال‌های خوبی به دست آورده شود.

معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: بحث استعدادیابی باید به صورت ویژه در دستور کار مسوولان فدراسیون اسکیت و سایر فدراسیون‌ها قرار بگیرد. با برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر شور و نشاط خاصی در این رقابت‌ها ایجاد شده بود. هدف از این المپیاد کشف و جذب ورزشکاران و در نهایت نخبه‌گزینی از میان آنها است. ما در وزارت ورزش بحث استعدادیابی را خیلی هدفمند پیگیر می‌کنیم و توقع داریم مسوولان فدراسیون‌ها هم با جدیت این مساله را پیگیری کنند. مستعدین خوبی در میان ورزشکاران وجود دارد و وقتی هنرنمایی آنها را مشاهده می‌کنم خیلی لذت می‌برم.

اسبقیان تصریح کرد: البته متاسفانه به دلیل حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی مجبور شدیم برای شروع آن کمی تاخیر ایجاد کنیم، اما برای سال آینده تدابیری داریم مرداد یا شهریور هشتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر را به صورت‌گسترده و در تمامی رشته‌های المپیکی برگزار کنیم. مسوولان فدراسیون اسکیت هم بهتر است از همین امرور برنامه‌ریزی مطلوبی را برای حضور و اعزام ورزشکاران در رده سنی زیر ۱۵ برای حضور در این رویداد داشته باشند. در همین بازی‌های آسیایی جوانان ورزشکاران ما در برخی رشته‌ها چه دختران و چه پسران گل کاشتند و امکان دارد حتی رنگ مدال‌های طلا ما نسبت به روز‌های گذشته افزایش بیشتری پیدا کند. این مدال‌های کسب شده با دوره قبلی اصلا قابل قیاس نیست و حاکی از هم‌افزایی و انسجام عالی در مدیریت ورزش کشور است.

وی در خصوص دیدار جامعه ورزش با مقام معظم رهبری تصریح کرد: وقتی حضرت آقا از رفتار‌های فرهنگی ورزشکاران در هنگام کسب مدال چه با در دست داشتن و چه بوسه بر چم خوشحال شدند این خیلی برای ما ارزشمند است. تمامی قهرمانان و افتخارآفرینان این مرز و بوم هستند و هنگامی که این تلاش‌ها استمرار داشته باشد قطعا نتایج بهتری هم در بر خواهد داشت. باید از تمامی دست‌اندرکاران چه کادر اجرایی، مربیان و ورزشکاران که پر تلاش و با غیرت ظاهر می‌شوند و شجاعانه مبارزه و رقابت می‌کنند و این اتفاقات خوب را رقم می‌زنند، قدردانی کرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: انتظارمان از مسوولان اسکیت برای سال آینده عملکرد و نتایج بهتر است و امیدواریم با یک برنامه‌ریزی منسجم و کنار آن حمایت‌هایی که وزارت ورزش انجام می‌دهد اتفاقات بهتری رخ بدهد. همچنین یکی از اهداف اصلی ما در وزارت خانه طبق فرمایشات مقام عالی وزارت ورزش افزایش ورزشکاران‌سازمان‌یافته به صورت هدفمند است.

اسبقیان ادامه داد: هنگامی که ورزشکاران پرچم ایران را در دست می‌گیرند و با آن دور افتخار می‌زنند یا بر آن‌بوسه می‌زنند جای تقدیر و تشکر دارد و مساله‌ای بسیار حائز اهمیت است چرا که با این‌کار استکبار جهانی را ناامید و عصبانی می‌کنند. بچه‌های ما از مکتب امام‌حسین (ع) و سایر ائمه اطهار (ع) و سپهبد قاسم سلیمانی و سایر شهیدان هستند. کسب مدال طلا در رشته شنا اتفاقی نبوده و با یک برنامه هدفمند این مدال کسب شده یا حتی قهرمانی همزمان تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد که در طول تاریخ امری بی سابقه بوده و تنها شوروی سابق موفق به کسب این اتفاق شده است.

وی در پایان گفت: دست مربیان و ورزشکاران را می‌بوسم که این پرچم را بالا می‌برند و با این کار باعث انسجام ملی می‌شوند. معتقدم حرکت با برنامه موفقیت می‌آورد و وقتی نقشه راه فراهم‌باشد به طور حتم نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد. در زمانی که ورزشکار اسکیت روی سکو قرار می‌گیرد، همه ما از این اتفاق رخ داده خوشحال می‌شویم. در جلسه‌ای که با وزیر ورزش داشتیم او گفت هر رشته‌ای که موفق می‌شود قطعأ خدا به او عزت داده است. ان‌شاءالله این تلاش‌ها و موفقیت‌ها استمرار بیشتری پیدا کند و همچنان شاهد نتایج و خبر‌های خوشحال کننده‌تری از رشته اسکیت در مسابقات برون مرزی باشیم.

مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون در سال ۱۴۰۳ امروز (چهارشنبه) با حضور سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نایب رییس بانوان کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، مجید هنرجو رییس فدراسیون و سایر اعضا به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.