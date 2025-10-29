معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر بازنگری در فرایند تهیه طرح‌های جامع شهری، افزایش سرمایه اجتماعی و انسانی را عاملی کلیدی برای تقویت مشارکت مردم و نهاد‌های محلی در طرح‌های توسعه و عمران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست «مشارکت مردم و نهادهای محلی در تهیه طرح‌های توسعه و عمران» با حضور غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مشاور وزیر و دبیر کمیته ملی اسکان بشر و جمعی از متخصصان و اندیشمندان برگزار شد.

این نشست در چارچوب رویدادهای اکتبر شهری و با همکاری جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز برگزار گردید.

در این برنامه، تجربه‌های مشارکت در طرح‌های جامع شهری اصفهان و شیراز ارائه و مورد تحلیل قرار گرفت.

کاظمیان در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در فرآیند برنامه‌ریزی شهری گفت: بازنگری در طرح‌های جامع شهری بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و با رویکردی نوین، نخستین گام برای دستیابی به طرح‌های مشارکتی، توسعه‌گرا و زمینه‌گراست.

وی افزود: برای تحقق مشارکت واقعی مردم و نهادهای محلی، باید به‌صورت همزمان بر ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی نیروهای انسانی تأکید شود.

به گفته حاضران، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های محلی، آموزش شهروندی و شفافیت اطلاعات از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری به شمار می‌رود.