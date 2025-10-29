

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سوزاندن کاه و کلش برنج بعد از برداشت محصول، سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش برای پاکسازی زمین و آماده‌سازی آن برای کشت بعدی است که برخی کشاورزان بدون اطلاع از تأثیر آن بر سلامت عمومی اقدام به انجام این رسم اشتباه می‌کنند .

هوای امروز بابل به دلیل آتش زدن کاه و کلش در زمین‌های کشاورزی به شدت آلوده و برای شهروندان آزار دهنده شد و دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها که حاوی ذرات معلق خطرناک است باعث شد بخشی زیادی از شهر زیر لایه‌ای از دود پنهان شود.

سوزاندن هرگونه بقایای گیاهی از جمله کاه و کلش در شالیزار‌ها به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۲ قانون جلوگیری از آلودگی هوا و نیز ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، ممنوع است و تخلف از این قوانین جرم محسوب می‌شود، موضوعی که محیط زیست هر ساله بعد از فصل برداشت محصول نسبت به انجام آن هشدار می‌دهد، اما برخی کشاورزان همچنان به این رسم اشتباه پایبند هستند.