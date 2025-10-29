مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام گفت: ۱۹ روستای استان با مجموع هزار و ۲۶ خانوار به اینترنت پرسرعت همراه متصل شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «علی کریمی» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام با اشاره به اینکه ۱۹ روستای ایلام به اینترنت پرسرعت متصل شدند اظهار داشت: برای تحقق این طرح های توسعه اینترنت روستایی، ۱۲ سایت جدید با اعتبار ۷۶۰ میلیارد ریال احداث و عملیاتی شده است.

وی همچنین افزود: در همین بازه زمانی علاوه بر ۱۲ سایت جدید، سه سایت ارتباطی دیگر نیز در روستا‌های استان ارتقا یافته‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام بیان کرد: عملیات دسترسی به اینترنت پرسرعت در ۷ روستای دیگر نیز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود که این طرح ها در آینده نزدیک نهایی و راه‌اندازی شوند.

کریمی همچنین درخصوص پیشرفت طرح فیبرنوری ایلام یادآور شد: در مجموع اجرای ۶۵۰ کیلومتر فیبرنوری برای روستا‌های استان برنامه‌ریزی شده که تا این مرحله مجوز‌های لازم برای ۴۱۷ کیلومتر از این مسیر‌ها اخذ شده است و پس از اتمام این بخش، کار اجرای مابقی مسیر‌ها نیز آغاز خواهد شد.