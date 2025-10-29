دو محموله صادراتی از دو ایستگاه راه آهن اراک و ملک آباد راهی دو کشور صربستان و افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دو محموله صادراتی شامل مواد پتروشیمی و فرآورده نفتی از دو ایستگاه راه آهن اراک و ملک آباد راهی دو کشور صربستان و افغانستان شد.

مدیرعامل راه آهن منطقه اراک با بیان این خبر افزود: محموله کالای پتروشیمی بیش از ۶۰۰ تن و فرآورده نفتی هزار و ۲۰۰ تن میزان است و به طور مستمر در طول سال ادامه می‌یابد.

سعید ترکی با بیان اینکه راه آهن آماده ارسال محموله‌های صادراتی صنایع استان از طریق ایستگاه‌های راه آهن است، گفت: توسعه این مسیر صادراتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان ترانزیت، می‌تواند سهم ایران را در بازار انرژی و مشتقات نفتی منطقه به‌طور چشمگیری افزایش دهد و ایمنی کالا‌ها را تا رسیدن به مقصد تضمین نماید.

حوزه راه‌آهن اراک شامل ۵۸۸ کیلومتر خطوط ریلی در پنج استان قم، مرکزی، لرستان، همدان و کرمانشاه است که ۲۱ ایستگاه را تحت پوشش دارد.