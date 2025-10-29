معاون علمی رئیس جمهور، گفت: سختگیری در ثبت ایده های نوآورانه به هیچ وجه وجود ندارد و اقلام راهبردی توسط معاونت علمی رئیس جمهور از وزارتخانه های مختلف احصا شده و هر شرکتی که آن محصول را داشته باشد بدون ارزیابی، دانش بنیان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در حاشیه حیاط دولت، گفت: روند دانش بنیان شدن یک مسیری دارد و باید حتما دانشی بودن و فناورانه بودن آن موضوع به اثبات تیم داوری برسد و در این رابطه ویژگی ها هیچ گونه تغییری نکرده است بلکه صرفا دقت در انتخاب را بیشتر کرده ایم.

وی افزود: سختگیری در ثبت ایده های نوآورانه به هیچ وجه وجود ندارد و اقلام راهبردی توسط معاونت علمی رئیس جمهور از وزارتخانه های مختلف احصا شده و روی سایت این معاونت قرار گرفته است و هر شرکتی که آن محصول را داشته باشد بدون ارزیابی، دانش بنیان می شود.

معاون علمی رئیس جمهور، گفت: اگر پروژه فناورانه و نوآورانه باشد حتما دانش بنیان می شود اما گاه ممکن است مرز بین فناورانه و صنعتی فاصله داشته باشد و سهم دانشی آنها کمتر باشد که در این صورت ممکن است آنها را دانش بنیان نکنیم.