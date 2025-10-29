معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری امروز به خوزستان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بازدید از ایستگاه راه آهن شلمچه و پل تاشوی راه آهن شلمچه - بصره و همچنین برگزاری نشست تخصصی با جمعی از فعالان اقتصادی و زیربنایی استان از برنامه‌های روز اول سفر آقای محمدجعفر قائم‌پناه به استان خوزستان و بصره عراق است.

همچنین قرار است، در روز دوم این سفر چند طرح از جمله مدرسه پردیس ایران و مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال در استان به بهره‌برداری برسد.

جلسه با مدیران بانک‌های عامل استان از دیگر برنامه‌های سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به خوزستان است.