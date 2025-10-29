پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار کرد: شهرک صنعتی شهید سلیمی از شهرکهای قدیمی کشور است و استهلاک تأسیسات و ناکارآمدی تصفیهخانه موجود، قابل قبول و قابل ادامه نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسنزاده در بازدید از بخشهای مختلف شهرک صنعتی شهید سلیمی، با اشاره به نارضایتی ساکنان مناطق اطراف از وضعیت پسابها و زیرساختهای محیط زیستی از تصمیم قطعی برای نوسازی تصفیهخانههای فرسوده این شهرک و ایجاد یک تصفیهخانه جدید خبر داد و تأکید کرد: در صورت همکاری نکردن واحدهای صنعتی، موضوع بهصورت قانونی و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد گرفت.
وی با اعلام ورود جدی دستگاه قضائی برای ساماندهی این وضعیت ادامه داد: همه واحدهای صنعتی مکلف هستند پیشتصفیه را در داخل مجموعه خود انجام دهند و پساب نهایی پس از استانداردسازی توسط تصفیهخانه شهرک پذیرفته خواهد شد. در صورت رعایت نکردن این ضوابط، برخورد قانونی و معرفی واحد متخلف به دستگاه قضایی بدون اغماض انجام میشود.