سارینا فقیر ابادی نایب قهرمان جهان ورزش با مانع، اواسپرت در فرودگاه بم مورد استقبال مردم مسولان و ورزشکاران قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، ماریا شهامت مربی تیم ملی ورزش با مانع اواسپرت جمهوری اسلامی ایران گفت: این مسابقات جهانی چین در دهکده المپیک پکن ۱۴۰ کشور دنیا شرکت داشتند ۴ نفر از ورزشکاران بچه های شهر بم در این مسابقات جهانی شرکت کردند که سارینا فقیر ابادی موفق شد مقامدوم جهان را کسب کند
سارینا فقیر ابادی هم گفت: خیلی خوشحالمباعث افتخار کشورم ایران بشوم و دل مردم را شاد کنم سطح مسابقات جهانی بسیار بالا بود و توانستممجوز مسابقات سال ۲۰۲۸ لس انجلس المپیک را کسب کنمو انتخاب شوم
وی افزود اینمسابقات جهانی، سهمیه المپیک ۲۰۲۸ بود
زاهدی رییس اداره ورزش جوانان بم نیز گفت: مجموعه ورزش شهرستان بمبا تیمملی ورزش با مانع او اسپرت جمهوری اسلامی ایران با حضور خانم شهامت مربی تیم ملی از بم و ۴ ورزشکار بم بود که خوشبختانه خانمسارینا فقیر ابادی نایب قهرمان جهان شد