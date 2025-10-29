به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اسماعیل قضاتلو معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه پنج با اعلام این خبر گفت: این یادواره ها فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره جوانان باایمان، شجاع و بصیرتی است که در مسیر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی جانفشانی کردند.

وی شهید آرمان علی‌وردی را نمادی از جوان مؤمن، غیور و عدالت‌طلب ایرانی دانست و افزود: پاسداشت یاد این شهید و دیگر شهدای گرانقدر، وظیفه‌ای فرهنگی، اجتماعی و ملی است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۵ از برگزاری سالگرد شهادت شهید آرمان علی‌وردی و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه در روز جمعه ۹ آبان خبر داد و گفت: این یادواره همراه با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، از ساعت ۱۵ در محله شهرک اکباتان، خیابان ورزش(مقتل شهید آرمان علی‌وردی) با قرائت قرآن توسط استاد جعفر فردی، سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین حسین محبی انور امام جمعه بخش کن و مداحی حاج سعید حدادیان و حاج امیر عباسی برگزار خواهد شد.

قضاتلو گفت: برنامه دیگری نیز روز پنج‌شنبه ۸ آبان پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام علی(ع) محله شهران شمالی برگزار می‌شود. در این مراسم، وحید خزائی قاری بین‌المللی قرآن کریم تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید را برعهده دارد و سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ سخنرانی می‌کند. همچنین حنیف طاهری، سید محمد نوشه‌ور و مهرداد ملکی به مدیحه‌سرایی خواهند پرداخت.