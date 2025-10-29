به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: مأموران کلانتری ۱۷ حین گشت زنی و کنترل دست فروشان، فردی را مشاهده کردند که با استفاده از یک دستگاه خودروی وانت پیکان در حال عرضه انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته است.

وی با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی عامل توزیع مواد غذایی فاسد بازداشت شد، افزود:مأموران انتظامی طی بررسی این محموله غذایی در حال عرضه، بیش از ۴۷۰ قلم انواع مواد خوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از قبیل انواع سس مایونز، انواع تنقلات، مربا‌های کوچک و بزرگ، آبمیوه، عصاره زعفران غیر استاندارد و نوشیدنی‌های غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه تمامی اقلام کشف شده به طور کلی تاریخ گذشته، غیراستاندارد و غیر قابل مصرف بود، افزود: در این رابطه متهم ۵۵ ساله پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.