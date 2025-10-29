پخش زنده
در مراسمی از کارآفرینان، واحدهای تولیدی نمونه و فعالان اقتصادی استان به پاس رعایت شاخصهای استاندارد و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علیپور رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، در این مراسم عبور از استانداردهای اجباری و رعایت مقررات فنی را راهبرد برنامه پنجساله تعریفشده سازمان استاندارد دانست.
ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، نیز در این مراسم با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد، بر تقویت و ارتقای کیفیت تولید، و ایجاد توان رقابتی در محصولات صادرات تاکید کرد.
ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری هم توسعه پایدار را در گرو تولید و گسترش مهارتهای فنی بیان کرد و خواستار نظارت دقیق برای حفظ حقوق مصرف کنندگان شد.