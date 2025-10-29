به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان ورزشی و اصحاب رسانه برگزار شد، محمدرضا حسنی‌رنجبر، موسس و رئیس جشنواره، هدف از برگزاری این رویداد را کشف استعدادهای رسانه‌ای، ارتقای سطح توانمندی فعالان حوزه ورزش و رسانه، و پیوند خلاقیت هنری با فعالیت‌های ورزشی عنوان کرد.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های جشنواره گفت: این رویداد ملی در هفت رشته تخصصی شامل عکاسی ورزشی، خبرنویسی، گزارشگری، گرافیک ورزشی، تولید محتوای هوش مصنوعی، فیلم کوتاه ۹۰ ثانیه‌ای و ساخت کلیپ برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای جوان در عرصه رسانه و ورزش باشد.

حسنی‌رنجبر همچنین اظهار کرد: با رونمایی از پوستر رسمی جشنواره در هفته تربیت بدنی، فراخوان سراسری شرکت‌کنندگان از هفته آینده منتشر خواهد شد.

نخستین جشنواره ملی رسانه‌های ورزشی کشور با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان رفسنجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که این جشنواره بتواند با نگاه نوآورانه خود، نسلی تازه از خبرنگاران، عکاسان و تولیدکنندگان محتوای ورزشی خلاق را به جامعه رسانه‌ای کشور معرفی کند و رفسنجان را به‌عنوان الگوی جدیدی در برگزاری رویدادهای رسانه‌ای ملی مطرح سازد.