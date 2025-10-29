پخش زنده
از پوستر رسمی نخستین جشنواره ملی رسانههای ورزشی کشور در ورزشگاه تختی رفسنجان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان ورزشی و اصحاب رسانه برگزار شد، محمدرضا حسنیرنجبر، موسس و رئیس جشنواره، هدف از برگزاری این رویداد را کشف استعدادهای رسانهای، ارتقای سطح توانمندی فعالان حوزه ورزش و رسانه، و پیوند خلاقیت هنری با فعالیتهای ورزشی عنوان کرد.
وی با اشاره به تنوع رشتههای جشنواره گفت: این رویداد ملی در هفت رشته تخصصی شامل عکاسی ورزشی، خبرنویسی، گزارشگری، گرافیک ورزشی، تولید محتوای هوش مصنوعی، فیلم کوتاه ۹۰ ثانیهای و ساخت کلیپ برگزار میشود و میتواند زمینهساز شناسایی استعدادهای جوان در عرصه رسانه و ورزش باشد.
حسنیرنجبر همچنین اظهار کرد: با رونمایی از پوستر رسمی جشنواره در هفته تربیت بدنی، فراخوان سراسری شرکتکنندگان از هفته آینده منتشر خواهد شد.
نخستین جشنواره ملی رسانههای ورزشی کشور با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان رفسنجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان برگزار میشود.
برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند که این جشنواره بتواند با نگاه نوآورانه خود، نسلی تازه از خبرنگاران، عکاسان و تولیدکنندگان محتوای ورزشی خلاق را به جامعه رسانهای کشور معرفی کند و رفسنجان را بهعنوان الگوی جدیدی در برگزاری رویدادهای رسانهای ملی مطرح سازد.