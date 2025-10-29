به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتشار ادعای فائزه هاشمی که در مصاحبه با یک رسانه مطرح شده، تشکیل پرونده قضائی برای او ساعاتی پس از انتشار محتوا را به همراه داشت.

در ادعای مطرح شده او روایتی غیرمستند از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی را مطرح کرده است که به همین علت مقام قضائی برای وی تشکیل پرونده داده و نامبرده برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.