بررسی عملکرد ۷۰۰ نماد بورسی در نیمه نخست سال جاری نشان میدهد سود خالص شرکتهای بورس تهران با رشد ۲۵ درصدی به ۷۳۰ همت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بر اساس این گزارش اگرچه محدودیتهای انرژی در تابستان موجب افت حاشیه سود برخی صنایع شد، اما گروههای بانکی، پالایشی و دارویی توانستند رشد چشمگیری را ثبت کنند.
بانکها با سود خالص ۹۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۹۴درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد سودآوری را رقم زدند.
پالایشیها با ثبت سود۱۱۰ همت، رشد ۲۲۴درصدی را تجربه کردند. افزایش نرخ ارز و بهبود کرکاسپردها، دو عامل اصلی رشد این صنعت بوده است.
داروییها نیز با رشد ۱۰۱درصدی و سود ۱۳.۷ همت عملکردی درخشان داشتند. شرکت «ریشمک» با حاشیه سود ۱۷۵درصدی در صدر این گروه قرار گرفت.
شویندهها با وجود قیمتگذاری دستوری، بازده ۱۷.۶درصدی و رشد ۳۵درصدی سود نیمهاول را ثبت کردند. «کیمیاتک» با حاشیه سود ۲۴درصدی عملکرد مطلوبی داشت.
فولادیها با سود ۴۰ همت، کاهش ۴۲درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کردند. افت قیمت جهانی و محدودیت انرژی از دلایل اصلی این رکود است.
پتروشیمیها با سود ۵۴ همت، کاهش ۵درصدی داشتند. ناترازی انرژی و افزایش نرخ خوراک بر سودآوری این گروه فشار آورده است.
خودروسازان در مجموع ۲۵هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کردند و حاشیه سودشان به منفی ۸درصد رسید.
گروه مخابراتی بازده من فی ۹درصد و سود خالص ۳.۶همت را ثبت کرد که نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱درصدی داشته است.
تایرسازان نیز با کاهش ۳۰درصدی سود، تنها ۲ همت سود خالص داشتند و بازده منفی ۸درصدی را ثبت کردند.
کاشی و سرامیکسازان با سود ۹۰۳میلیارد تومان و رشد ۳۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از معدود صنایع با بهبود پایدار سودآوری بودند.
سنگآهنیها نیز عملکردی مناسب داشتند و با سود ۳۰همتی، رشد ۳۵درصدی را به ثبت رساندند.