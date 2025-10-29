پخش زنده
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) با صدور بیانیهای رسمی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه را «نقض آشکار توافق آتشبس و اقدامی برای تحمیل معادلات جدید با زور» دانست و از میانجی های ضامن توافق خواست تا مسئولیت خود را در قبال این «افراطگری نظامی» بپذیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیهای که از سوی دفتر رسانهای جنبش مقاومت اسلامی حماس منتشر شد، آمده است: افزایش تجاوزات خائنانه علیه ملت ما در غزه نشانگر نیت آشکار رژیم صهیونیستی برای تضعیف توافق آتشبس و تحمیل واقعیتهای تازه از طریق زور است، این اقدام در سایه همدستی آمریکا انجام میشود که با حمایت سیاسی از کابینه فاشیستی نتانیاهو، زمینه ادامه جنایات را فراهم کرده است.
حماس در این بیانیه با محکومیت شدید مواضع واشنگتن، افزود: مواضع جانبدارانه دولت آمریکا از رژیم اشغالگر، به معنای شراکت واقعی در ریختن خون کودکان و زنان فلسطینی و تشویق مستقیم به تداوم تجاوزگری است.
حماس در ادامه اعلام کرد که رژیم اشغالگر بهطور کامل مسئول این تشدید خطرناک تنش و پیامدهای میدانی و سیاسی آن است. رژیم اشغالگر با این اقدامات میکوشد طرح ترامپ و توافق آتشبس را ناکام بگذارد. با این حال، مقاومت با تمام شاخههای خود که با مسئولیتپذیری به توافق پایبند بودهاند، اجازه نخواهد داد دشمن واقعیتهای جدیدی را با زور و خونریزی تحمیل کند.
این جنبش از کشورهای میانجی و ضامن توافق خواست تا مسئولیت خود را در قبال این «افراطگری نظامی» بپذیرند و برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و واداشتن آن به اجرای کامل مفاد توافق، اقدام فوری انجام دهند.
حماس در پایان یادآور شد که خون کودکان و زنان فلسطینی بیارزش نیست و مقاومت تا تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین، به پایداری خود ادامه خواهد داد.
همزمان «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس در گفتوگویی با شبکه الجزیره مباشر اعلام کرد: رژیم اشغالگر دیشب با وجود توافق پایان جنگ، دست به ارتکاب جنایتی بزرگ زد؛ این رفتار نشانگر بیاحترامی کامل این رژیم به میانجیها و کشورهای ضامن توافق است.
او همچنین از کشورهای شرکتکننده در نشست شرمالشیخ خواست که «به مسئولیتهای خود عمل کرده و برای جلوگیری از نقض مکرر توافق از سوی رژیم اشغالگر، اقدامات فوری و مؤثر اتخاذ کنند.»
این اظهارات پس از آن بیان شد که رژیم صهیونیستی روز سهشنبه به بهانه تیراندازی به نظامیانش در شهر رفح در جنوب نوار غزه آتشبس را نقض کرده و حملات گستردهای را به مناطق مختلف این باری که انجام داد.
این تجاوزات رژیم صهیونیستی دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت که اکثر آنها کودک و زن بودند.