مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو: فروشندگان سودجو در فضای مجازی و برخی مراکز غیرمجاز، محصولات تقلبی را با ادعا‌های دروغین عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر انصاری در حاشیه همایش فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل در یزد گفت: هدف اصلی سازمان غذا و دارو، نظارت بر ایمنی، سلامت و کیفیت فرآورده‌های موجود در بازار است و در این مسیر تلاش می‌شود از ورود کالا‌های غیرقابل قبول جلوگیری شود.

وی با اشاره به چالش‌های اخیر در حوزه واردات شیر خشک افزود: در دو سال گذشته به دلیل نیاز کشور به واردات بخشی از شیر خشک، بررسی‌های گسترده‌ای برای کنترل کیفیت این محصولات انجام و با نظارت معاونت‌های غذا و دارو، از ورود بسیاری از کالا‌های بی‌کیفیت به بازار جلوگیری شد.

انصاری ادامه داد: در حوزه فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، کنترل کیفیت کار دشواری است؛ زیرا این محصولات معمولاً چندجزئی هستند و برای بسیاری از آنها استاندارد ملی یا بین‌المللی مشخصی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تقلب در این حوزه زیاد است و مردم باید در خرید این فرآورده‌ها دقت ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مردم باید فرآورده‌های طبیعی و مکمل را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند، چرا که فروشندگان سودجو در فضای مجازی و برخی مراکز غیرمجاز، محصولات تقلبی را با ادعا‌های دروغین عرضه می‌کنند؛ محصولاتی که حتی ممکن است مواد درج‌شده روی برچسب را در ترکیب خود نداشته باشند.

او با هشدار نسبت به تبلیغات اغواکننده در شبکه‌های اجتماعی درباره محصولات لاغری، ورزشی یا افزایش قد گفت: بسیاری از این ادعا‌ها پایه علمی ندارند و نباید فریب چنین وعده‌هایی را خورد. کاهش وزن، تنها با اصلاح سبک زندگی و فعالیت بدنی ممکن است، نه با مصرف فرآورده‌های ناشناخته.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو در تلاش هستند برای محصولات مختلف، اثرانگشتی دقیق از ترکیبات آنها ایجاد کنند تا بتوان صحت ادعا‌های درج‌شده روی بسته‌بندی را بررسی و تأیید کرد و مردم از سلامت فرآورده‌ای که مصرف می‌کنند اطمینان داشته باشند.