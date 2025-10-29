پخش زنده
مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات در نشست خبری نخستین جشنواره قرآنی این مؤسسه، گفت: با وجود ادامه مهلت ثبتنام تا سیام آبان، تاکنون بیش از ۱۵۰۰ حافظ کل قرآن کریم در سامانه جشنواره مشکات، ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی محمدی مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات امروز در نشست خبری نخستین جشنواره قرآنی این مؤسسه، از برگزاری رویدادی نوآورانه با محوریت تلفیق حفظ، ترجمه و تفسیر قرآن کریم خبر داد و گفت: هدف ما تربیت نسل جدیدی از حافظان آگاه و مفسر است که بتوانند معارف الهی را در متن جامعه جاری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تشریح اهداف و ابعاد این مسابقهها افزود: مؤسسه قرآن کریم مشکات با فعالیتهای میدانی و مردمیاش شناخته میشود و تاکنون پنج دوره مسابقۀ کشوری و سه دوره مسابقۀ بینالمللی را با استقبال حافظان و قرآنآموزان برگزار کرده است. اما دنیای قرآن دریای بیکران معرفت است و باید برای ترویج آن، از قالبهای تکراری فاصله بگیریم و به سمت نوآوری حرکت کنیم.
* تغییر رویکرد مؤسسه و فلسفه جشنواره
وی با اشاره به تغییر راهبردی در فعالیتهای مؤسسه ادامه داد: حدود دو سال است که در مؤسسه مشکات، رویکرد جدیدی را دنبال میکنیم؛ رویکردی که تلفیقی از حفظ قرآن کریم و فهم مفاهیم و علوم قرآنی است.
مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات افزود: معتقدیم حفظ، زمانی شکوفا میشود که با درک معانی و شناخت تفسیری همراه باشد بر همین اساس، تصمیم گرفتیم از مسابقههای صرفاً حفظ، فاصله بگیریم و برای نخستین بار، جشنوارهای جامع با محوریت حفظ، مفاهیم و تفسیر قرآن برگزار کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی تأکید کرد: این جشنواره حاصل تجربه چندین ساله مؤسسه در عرصه مسابقههای مردمی است و با بهرهگیری از زیرساختهای فنی، داوران مجرب و کارشناسان خبره حوزه و دانشگاه طراحی شده است.
* جزئیات نخستین جشنواره قرآنی مشکات
وی درباره ویژگیها و شرایط جشنواره گفت: این جشنواره ویژه حافظان کل قرآن است و شرکت در آن برای همه حافظان، اعم از بانوان و آقایان، آزاد و رایگان خواهد بود. ثبتنام تا سیام آبانماه ادامه دارد و هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. از نوجوانان تا بزرگسالان میتوانند در این عرصه معنوی شرکت کنند.
مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات درباره محدودیت حضور برخی شرکتکنندگان افزود: بهمنظور ایجاد فرصت برای چهرههای تازه و جلوگیری از انحصار، حافظانی که در دورههای پیشین مسابقههای سازمان اوقاف یا مشکات رتبه اول تا سوم در رشته حفظ کل را کسب کردهاند، نمیتوانند در این جشنواره حضور یابند. هدف، کشف استعدادهای نو و تقویت بدنه جوان جامعه قرآنی است.
* مراحل و محتوای رقابتها
حجتالاسلام والمسلمین محمدی درباره مراحل جشنواره توضیح داد: جشنواره در دو مرحله برگزار میشود. مرحله نخست، آزمون کتبی برخط است که برای رفاه شرکتکنندگان سراسر کشور طراحی شده است. در این مرحله، ۵۰ سؤال از حفظ کل قرآن، ۴۰ سؤال از ترجمه آیات بر اساس ترجمه آیتالله العظمی مکارم شیرازی و ۱۰ سؤال از تفسیر سوره مبارکه حجرات طرح میشود.
وی ادامه داد: آزمون کتبی ویژه بانوان در ۲۰ آذر و ویژه آقایان در ۲۱ آذر برگزار خواهد شد. مرحله دوم، آزمون شفاهی نیز حضوری در تهران برگزار میشود که دوم بهمن با همکاری و نظارت سازمان دارالقرآن الکریم برگزار میشود.
* جوایز و امتیازات شرکتکنندگان
مدیرعامل مؤسسه مشکات درباره جوایز جشنواره گفت: به منظور قدردانی از تلاش حافظان قرآن، جوایز ویژهای در نظر گرفتهایم. نفر اول در هر بخش ۷۰ میلیون تومان، نفر دوم ۴۰ میلیون و نفر سوم ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی همچنین از جایزه خانوادگی متفاوتی خبر داد و افزود: نفرات چهارم تا دهم، به همراه خانواده خود میهمان سهروزه یکی از اقامتگاههای زیبای شمال کشور خواهند بود و این قدردانی، نمادی از ارجگذاری به نقش خانواده در تربیت حافظان قرآن است.
وی مهمترین امتیاز جشنواره را اعطای مدرک معتبر «حفظ عمومی کل قرآن کریم» از سازمان دارالقرآن دانست و گفت: این مدرک رسمی در سامانه سازمان ثبت میشود و برای حافظانی که به دنبال بهرهمندی از امتیازات قانونی هستند، اهمیت فراوانی دارد.
*برگزاری اختتامیه جشنواره در دوم بهمن ماه
مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات درباره اختتامیه جشنواره گفت: مرحله اختتامیه در روز دوم بهمن برگزار خواهد شد. از میان ده نفر برتر آقایان و ده نفر برتر بانوان، نفرات برگزیده نهایی انتخاب و جوایز در حضور مسئولان کشوری و استادان قرآن اهدا خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی در تشریح اهداف کلان جشنواره گفت: هدف ما صرفاً برگزاری مسابقه نیست. مؤسسه مشکات خود را همکار و مکمل دیگر مراکز قرآنی کشور میداند. ما میخواهیم با ایجاد رقابت سالم و ایجاد انگیزه در میان حافظان، زمینه پرورش حافظان مفسر و آگاه را فراهم کنیم. خروج از قالب سنتی مسابقهها و ورود به ارزیابی همزمان حفظ، ترجمه و تفسیر، ویژگی منحصربهفرد این جشنواره است.
* استقبال چشمگیر از جشنواره
وی از استقبال گسترده حافظان قرآن خبر داد و افزود: با وجود آنکه هنوز مهلت ثبتنام ادامه دارد، تاکنون بیش از ۱۵۰۰ حافظ کل قرآن کریم در سامانه جشنواره ثبتنام کردهاند. این استقبال نشاندهنده اشتیاق جامعه قرآنی کشور برای حضور در رویدادهای علمی و محتوایی نو است. امیدواریم این جشنواره، گامی مؤثر در تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره گسترش فرهنگ قرآن و عترت و تربیت حافظان قرآن کریم در جامعه باشد.