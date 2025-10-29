معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران در اجرای طرح‌هایی مانند حکمرانی داده، زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت، ابر دولت و دولت هوشمند برای توسعه زیست‌بوم فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و نیز اصلاحیه بودجه ۱۴۰۴ سازمان فناوری اطلاعات ایران که با حضور محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات؛ نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان اعضای مجمع عمومی تشکیل شد، با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه‌های حکمرانی داده، تحول دیجیتال، ابر دولت و استقرار دولت هوشمند، اعلام کرد: «سازمان فناوری اطلاعات گام‌های مؤثری در ارائه خدمات نوین برداشته و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد شکوفایی حداکثری این خدمات باشیم.»

نایب‌رئیس مجمع عمومی افزود: سازمان فناوری اطلاعات شاهد تحولات خوبی بوده و به سمتی گام برمی‌دارد که بازار مناسبی در منابع و مصارف خود داشته و شاهد تحولات جدی باشد.

معاون وزیر ارتباطات از پیگیری طرح BSS ملی واحد کشور نیز خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، پروفایل انرژی افراد ایجاد خواهد شد.

وی درباره پروژه ابر دولت هوشمند نیز افزود: برای اجرای این پروژه در وزارتخانه شورای راهبری ایجاد و در مدل اجرای این طرح تغییراتی اعمال شده تا بخش خصوصی بیشتر درگیر اجرای آن شود.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به تکلیف بند «خ» و «الف» ماده ۱۰۷ برنامه توسعه اشاره کرد و یادآور شد: بر این اساس، وظیفه ارزیابی دستگاه‌ها را بر عهده داریم که این روند به‌صورت مستمر در حال انجام است و گزارش پیشرفت آن در هیأت دولت نیز ارائه شده و همه وزرا و معاونان وزرا در جریان میزان همکاری دستگاه‌ها قرار می‌گیرند.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز ضمن ارائه عملکرد برنامه‌ای سازمان، به پروژه‌های کلیدی در کنار سایر پروژه‌های حاکمیتی سازمان اشاره کرد و گفت: درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اقدامات زیرساختی مناسبی صورت گرفته تا داده‌هایی که برای طرح‌های کلان کشور مورد نیاز است، از طریق این پنجره تأمین شود. این پایگاه داده با ورودی کد ملی و کد پستی قادر به مشخص‌کردن تعداد انشعابات برق، گاز و... برای هر شخص است.

وی افزود: این پنجره قرار نیست داده‌ها را در پایگاهی جدید ثبت و نگهداری کند، بلکه ورودی‌ای برای تکمیل پایگاه‌های حیاتی کشور است که بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های موجود را رفع خواهد کرد.

صدر، با اشاره به دولتی‌بودن این سازمان، تأکید کرد: با ایجاد منابع جدید درآمدی، سعی داریم طرح‌های تازه‌ای تعریف و اجرا کنیم تا به‌واسطه آن‌ها فضای فناوری اطلاعات کشور دستخوش تحول و بهبود شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گزارش عملکرد، به موضوع زیست‌بوم‌های دیجیتال پرداخت و توضیحاتی نیز در این باره ارائه کرد.

در این جلسه، کلیات برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان مورد موافقت اعضای مجمع عمومی قرار گرفت و مقرر شد در خصوص جزئیات برنامه و بودجه، با هماهنگی معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام شود.