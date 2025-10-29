مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از برگزاری مزایده برای واگذاری معادن سلب صلاحیت شده و راکد خبر دادو گفت: ۵۳ معدن غیر فعال، ۱۴ گواهی کشف، ۲۸ پروانه کشف و ۳۲ درخواست مجوز داریم که درآینده نزدیک به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی کرامتی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه این معادن شامل معدن مرمریت، باریت، خاک صنعتی و سنگ فلزی بوده، گفت: در حوزه صنعت نگاه بر ارتقاء ظرفیت واحد‌های فعال و کمک به خروج واحد‌های راکد از وضعیت غیر فعال و همزمان در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها است.

وی با بیان اینکه ما نگاه ویژه‌ای به آلبلاغ این گنج خدادادی داریم، گفت: اگر چه اقدامی روی زمین برای معدن آلبلاغ انجام نشده و مشغول برخی مقدمات هستیم، اما در آینده نزدیک اخبار خوبی در این باره خواهیم شنید.

کرامتی گفت: در زمینه اشتغال، زنجیره ارزش معدن آلبلاغ و پروانه بهره برداری اقدامات انجام شده و تلاش می‌کنیم در همین پهنه معادن دیگری نیز فعال شود.

شهرک تخصصی معدن در اسفراین راه اندازی می‌شود

کرامتی همچنین از ایجاد یک شهرک تخصصی معدن با کمک بخش خصوصی در اسفراین خبر داد و گفت: در همین راستا در صدد هستیم زیر ساخت‌های لازم را برای ظرفیت‌های معدنی اسفراین فراهم کنیم.

وی از معرفی یازده معدن به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات نوسازی ماشین آلات هم خبر داد.

کرامتی با بیان اینکه تاکنون ۲۹۶ پروانه بهره‌برداری معدنی در خراسان‌شمالی صادر شده که از این تعداد ۱۴۱ معدن فعال است، گفت: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، کمبود تسهیلات برای نوسازی تجهیزات، نبود واحد‌های فرآوری و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن بخشی از معادن استان است.

به گفته کرامتی، معادن خراسان‌شمالی در مجموع حدود یک‌میلیارد تن ذخیره معدنی دارند که ۸۰ درصد آن مربوط به مواد معدنی ساختمانی است.

بازار برنج در روز‌های آینده به تعادل می‌رسد

مدیر کل صمت استان در جواب سوال خبرنگاران درمورد گرانی و کمبود برنج در بازار نیز گفت: با توجه به اینکه در زمان برداشت برنج در کشور محدودیت واردات وجود داشت، اما در روز‌های آینده با افزایش واردات تعادل در بازار برقرار می‌شود.

تقویت پدافند غیرعامل دراستان

کرامتی اضافه کرد: باهدف تقویت پدافند غیرعامل و تقویت سرمایه‌های اجتماعی تا کنون ۲۵ درصد نانوایی‌های استان دوگانه سوز وتامین برق پایدار شدند و دوگانه‌سوز شدن نیز ۱۵ درصد دیگر هم درحال انجام است.

تمدید عضویت ۵ هزار و ۵۴۸ مرز نشین

وی با اشاره به وجود ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشینان در استان که دو شرکت عادی و مابقی در مناطق محروم بوده، افزود: به ازای هر عضو عادی شرکت‌ها ۴۵۰ دلار و شرکت‌های مناطق محروم ۹۰۰ دلار به افراد داده می‌شود.

کرامتی با بیان اینکه ۳۲ هزار و ۷۴۱ سرپرست شامل ۱۱۳ هزار و ۷۱۸ نفر عضو این شرکت‌ها هستند، گفت: این افراد می‌توانند ۱۰۶ قلم کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کنند که با تمدید عضویت ۵هزار و ۵۴۸ نفر از اعضای تعاونی‌های مرزنشینان ۵میلیون و ۲۷۴ دلار سهمیه واردات دراستان فعال شد.

مدیر کل صمت استان این هم گفت که از ابتدای امسال تا کنون ۱۲ هزار بازرسی از اصناف انجام و طی آن هزارو ۸۴۹ پرونده تخلف تشکیل شد.

ثبت کالا درسامانه جامع تجارت، واردات از طریق تعاونی‌های مرز نشینان، تأمین برق صنایع برای رفع ناترازی انرژی در سال آینده، استفاده ازپساب درصنایع بزرگ و بازرسی از اصناف و کشف کالا‌های قاچاق از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد