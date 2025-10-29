پخش زنده
سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: در صورت فراهم بودن شرایط ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس انجام خواهد شد.
محمد امین قهرمانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به عملکرد امسال بورس تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو عرضه اولیه و یک پذیرهنویسی شرکت پروژه در بورس تهران انجام شده است و یکی از مهمترین رسالتهای هر بورس، داشتن بازار اولیه فعال برای کمک به تأمین مالی صنایع است.
سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: روشهای مختلفی برای عرضه وجود دارد؛ بهویژه در مورد شرکتهای پروژهمحور، افزایش سرمایه با سلب حقتقدم از جمله این روشهاست. در دومین عرضهای که امسال در بورس تهران انجام شد، وجوه تأمینشده از محل افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حقتقدم وارد شرکت شد تا پروژه تکمیل شود.
قهرمانی با اشاره به نقش سهامداران عمده در تأمین مالی بنگاهها گفت: سهامدار عمده میتواند سهام خود را مستقیم به فروش برساند و وجوه حاصل را صرف توسعه یا فعالیتهای دیگر کند، یا از روش صرف سهام با سلب حقتقدم استفاده کند تا منابع مالی مستقیماً وارد شرکت شود و به تأمین مالی آن بنگاه کمک کند. همچنین ممکن است سهامدار عمده از منابع حاصل برای توسعه سایر بنگاههای زیرمجموعه استفاده کند.
او تأکید کرد: همواره هدف ما این بوده که بازار اولیهای پویا داشته باشیم تا نقش مؤثری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند، بهویژه در شرایطی که بانکها در تأمین مالی صنایع با محدودیتهایی مواجه هستند و سقفهایی برای ترازنامه آنها تعیین شده است.
قهرمانی درباره زمان عرضههای جدید گفت: تا مرحله درج نماد، همه فرآیندها طبق روال انجام میشود، اما زمان عرضه اولیه یا پذیرهنویسی به شرایط بازار بستگی دارد.
به گفته او، اگر شرایط بازار نرمال باشد ــ نه لزوماً صعودی، بلکه از نظر ارزش معاملات در سطحی باشد که ظرفیت جذب عرضههای جدید را داشته باشد ــ بورس تهران میتواند تا پایان سال ده عرضه اولیه را انجام دهد.
سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران، وضع بازار از ابتدای سال را باثبات توصیف کرد و گفت: ارزش بازار در مقایسه با ابتدای سال تغییر محسوسی نداشته و در سطحی پایدار قرار دارد.
سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پایان بیان کرد: پذیرش شرکتها در بورس تهران از تابلوی اصلی بازار دوم آغاز میشود و هیچ شرکتی مستقیماً در تابلوی اصلی بازار اول پذیرش نخواهد شد.