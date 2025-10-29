در مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور و روز اول این رقابت‌ها تیم چوکای تالش از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه پوریای ولی تالش میزبان تیم استقلال ب زاهدان خواهد بود.

چوکایی‌ها با شکست دو بر صفر تیم سرزمین آفتاب خورزق در مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور به این مرحله رسیدند.