مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از اتمام عملیات اجرایی دو طرح مهم شامل ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس و مجتمع فرهنگی هنری شهر ری خبر داد و گفت: این طرحها پس از نصب انشعابات، آماده بهرهبرداری خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: دو طرح عمرانی شاخص در شهرستانهای ری و قدس به مراحل پایانی رسیده و آماده افتتاح هستند.
خالقی گفت: مجتمع فرهنگی هنری شهر ری با زیربنای ۱۳۶۰ متر مربع و محوطهسازی ۹۷۰ متر مربع از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و هماکنون با اتمام عملیات اجرایی، در انتظار نصب انشعابات خدماتی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: ساختمان پزشکی قانونی شهر قدس نیز با زیربنای ۴۳۵ متر مربع و محوطهسازی ۵۷۰ متر مربع از مرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و در مدت دو سال به پیشرفت فیزیکی صددرصد رسیده است.
به گفته وی، با تکمیل مراحل پایانی شامل نصب انشعابات آب، برق و گاز، هر دو طرح تحویل و به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد: اجرای این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای خدماتی و فرهنگی استان تهران انجام شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.