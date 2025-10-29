رئیس جمهور از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان خواست تا در مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه، را تهیه و به دولت ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان و میزان تحقق اهداف و مأموریت‌های این دو نهاد آموزش عالی با هدف ارائه راهکار‌های کارآمدسازی و اثربخش‌تر کردن فعالیت‌ آن‌ها، به ریاست آقای پزشکیان و با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست، پس از ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد و اقدامات دانشگاه پیام نور، رئیس‌ جمهور با توجه به مأموریت‌های اولیه این دانشگاه، اظهار داشت: مجموع عملکرد دانشگاه پیام نور در سال‌های پس از تأسیس، نشان می‌دهد که ایده شکل‌گیری و مأموریت‌های آن در ابتدا بسیار مترقی و آینده‌نگرانه طراحی شده بود، اما در ادامه مسیر از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و رسالت بنیادین آن به‌طور کامل محقق نشده است.

آقای پزشکیان با تأکید بر نقش پیشرو دانشگاه‌ها در فرایند توسعه کشور، گفت: اگر دانشگاه‌ها پیشتاز نوآوری، تحول و توسعه نباشند، از هیچ نهاد دیگری نمی‌توان چنین انتظاری داشت. آموزش باید در خدمت توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم قرار گیرد، نه اینکه به عنوان ساختاری ایستا و پرهزینه باقی بماند.

رئیس جمهور با توجه به سیاست دولت در زمینه ساماندهی آموزش عالی کشور، گفت: رویکرد دولت، تجمیع ظرفیت‌ها، فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و استفاده بهینه از آن‌ها در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان است. در حال حاضر، بسیاری از فضا‌های دانشگاهی، اثربخشی لازم را ندارند و در برخی موارد، تعداد کارکنان اداری و اجرایی از جمعیت دانشجویی آن مؤسسات بیشتر است. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به شکل کارآمدتری استفاده کنیم، شاهد ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیر ضروری خواهیم بود.

آقای پزشکیان در ادامه، ادغام، هم‌افزایی و بهره‌برداری بهینه از امکانات و ظرفیت‌ها را یکی از راهکار‌های مؤثر در زمینه کارآمدسازی نهاد‌های آموزش عالی در کشور دانست و تصریح کرد: هدف اصلی ما بازگشت دانشگاه‌ها به مأموریت‌های اصیل خود با تکیه بر نوآوری، فناوری‌های نوین و روش‌های آموزشی متناسب با تحولات جهانی است. در دنیای امروز که به سرعت به سمت هوش مصنوعی و فناوری‌های نو حرکت می‌کند، ادامه دادن با شیوه‌های سنتی و منسوخ، قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور در این نشست، از رؤسای دانشگاه‌های پیام نور و فرهنگیان خواست تا در مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود این دو دانشگاه، را تهیه و به دولت ارائه کنند.