پیدا شدن جسد ۳ نفر از صیادان دیلمی مفقود شده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: تا کنون جسد ۳ نفر از سرنشینان دیلمی قایق صیادی غرق شده در آبهای شهرستان هندیجان پیدا شده، اما یک سرنشین دیگر همچنان مفقود است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کوروش دهقان در گفتوگو با خبر ساعت ۱۶ رادیو بوشهر، گفت: ۴ روز پیش یک فروند قایق ماهیگیری متعلق به صیادان دیلمی با چهار سرنشین با وجود اعلام دریابست و وضعیت زرد جوی در خلیج فارس به آبهای شهرستان هندیجان استان خوزستان میروند که روز گذشته خانوادههایشان مفقودی آنها را علام میکنند.
وی ادامه داد: پس از اعلام مفقودی، شناورهای ناجی از بنادر خارگ، دیلم و هندیجان به گشت زنی دریایی در حوالی محلهای احتمالی حضور صیادان پرداختند که بر اثر گزارشهای صیادان محلی، ابتدا قایق بدون سرنشین آنها و سپس جسدهای ۳ تن از صیادان در حوالی بندر هندیجان پیدا شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: گشت زنیهای دریایی برای یافتن نفر چهارم همچنان ادامه دارد.