به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی افزود: در استان ۳۲۷ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده وجود دارد که ۷۸ محیط بان از آن حفاظت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۷ منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد، گفت: هشت منطقه شکار ممنوع هم در استان وجود دارد که طبق نرم جهانی باید از هر هزار هکتار یک محیط بان حفاظت کند اما در کهگیلویه و بویراحمد از هر ۴ هزار هکتار یک محیط بان حفاظت می کند.

وی اضافه کرد: تعداد کم نیروی انسانی کار را برای حفاظت از مناطق حفاظت‌شده سخت کرده است و در طی ۶ ماه اول سال حدود ۱۴۰ پرونده برای متخلفان در حوزه محیط زیست تشکیل شد.

گفتنی است هشتم آبان ماه که به نام محیط بانان ثبت شده فرصتی برای قدردانی از تلاش های محیط بانان در حفاظت از عرصه‌های ملی است.