سالانه بیش از ۵۰۰ هزارتن انواع محصولات باغی در کردستان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اواسط فصل پاییز موعد برداشت میوه «به» از باغات کردستان است.
با آغاز فصل برداشت میوه «به» در شهرستان کامیاران، پیشبینی میشود امسال بیش از ۶ هزار تُن محصول از باغهای این منطقه روانه بازار شود.
مهرانفر، رئیس باغبانی جهاد کشاورزی کامیاران با اشاره به اهمیت تغذیه درختان، توصیه کرد باغداران از محلولپاشی فروست شامل کود اوره (کود سفید یا اسید اوریک) و عنصر روی با غلظت ۳ تا ۵ در هزار استفاده کنند. این اقدام موجب افزایش درصد جوانهزنی در سال آینده و در نتیجه بهبود عملکرد و افزایش محصول خواهد شد.