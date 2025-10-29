پخش زنده
آقای علی زمان خوشنویس ۵۴ ساله عراقی، موفق شده است بزرگترین قرآن دستنویس جهان را در شش سال کتابت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، این قرآن دست نویس را علی زمان هنرمند عراقی مقیم استانبول، پس از شش سال کار متعهدانه و الهامبخش، خوشنویسی کرده است.
قرآن دستنویس علی زمان به عنوان اثری منحصربهفرد در خوشنویسی عربی، از نظر اندازه از همۀ رکوردهای قبلی پیشی گرفته است.
آقای علی زمان در سال ۱۹۷۱ در منطقه «رانیه» در سلیمانیه واقع در شمال عراق متولد شد و در سنین جوانی علاقه خود را به خوشنویسی اسلامی کشف کرد.
وی کار خود را به عنوان جواهرساز آغاز کرد، اما در سال ۲۰۱۳، حرفه خود را رها کرد تا وقت خود را به طور کامل به خوشنویسی اختصاص دهد.
در ماه می ۲۰۱۷، او و خانوادهاش به منطقه تاریخی فاتح در استانبول مهاجرت کردند تا محیط بهتری برای پرورش استعداد علی زمان فراهم کنند.
«رکار زمان»، پسر علی زمان در این باره گفت: ترکیه بیش از عراق به خوشنویسی و هنرهای اسلامی بها میدهد.
آقای زمان طرح خود را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد و با استفاده از قلم نی سنتی و خط ثلث (یکی از برجستهترین سبکهای خوشنویسی اسلامی) قرآن را روی صفحات بزرگی به طول ۴ متر و عرض ۱.۵ متر نوشت.
این قرآن شامل صدها صفحه است که همگی دستنویس هستند و از قرآن قبلی افغانستان که ۲.۲۸ متر طول و ۱.۵۵ متر عرض دارد و در سال ۲۰۱۲ تکمیل شده است، بزرگتر است.
این خوشنویس عراقی گفت: این کار برای من شادی بزرگی است؛ چرا که خلق اثری که کمتر کسی توان یا جرئت انجامش را دارد، احساس بینظیری دارد. هر حرف این قرآن، روح و تلاش مرا در خود به همراه دارد.
این طرح با بودجه شخصی انجام شده است و آقای زمان با وجود مشکلات جدی سلامتی که باعث توقف آن در سال ۲۰۲۳ شد، به کار خود ادامه داد و آن را تکمیل کرد.