۸۵ دستگاه لکوموتیو جدید یک سال گذشته به چرخه حمل و نقل ریلی کشور اضافه شده است.

ورود ۸۵ لکوموتیو جدید به چرخه حمل و نقل ریلی کشور

ورود ۸۵ لکوموتیو جدید به چرخه حمل و نقل ریلی کشور



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون ناوگان شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در ساری با بیان اینکه این شرکت یکسال گذشته اقدامات خوبی برای ارتقای زیرساخت‌های ریلی کشور انجام داده است، گفت: لوکوموتیو‌ها پیشران راه‌آهن هستند و توسعه این بخش، پیشرفت ناوگان ریلی را بدنبال دارد.

محمدهادی ضیایی‌مهر افزود: تعداد لوکوموتیو‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مرداد پارسال ۴۸۹ دستگاه بود و اکنون به ۵۷۳ دستگاه رسیده است.

او با بیان اینکه ۳۰ میلیون مسافر سالانه از طریق خطوط راه‌آهن کشور جابه‌جا می‌شوند، ادامه داد: ارزان بودن، کاهش مصرف سوخت، کم شدن هزینه حمل‌ونقل و افزایش ایمنی سفر از جمله مزیت‌هایی است که سبب می‌شود مسافران خطوط ریلی را ترجیح دهند.