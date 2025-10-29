ورود ۸۵ لکوموتیو جدید به چرخه حمل و نقل ریلی کشور
۸۵ دستگاه لکوموتیو جدید یک سال گذشته به چرخه حمل و نقل ریلی کشور اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون ناوگان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی در ساری با بیان اینکه این شرکت یکسال گذشته اقدامات خوبی برای ارتقای زیرساختهای ریلی کشور انجام داده است، گفت: لوکوموتیوها پیشران راهآهن هستند و توسعه این بخش، پیشرفت ناوگان ریلی را بدنبال دارد.
محمدهادی ضیاییمهر افزود: تعداد لوکوموتیوهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران مرداد پارسال ۴۸۹ دستگاه بود و اکنون به ۵۷۳ دستگاه رسیده است.
او با بیان اینکه ۳۰ میلیون مسافر سالانه از طریق خطوط راهآهن کشور جابهجا میشوند، ادامه داد: ارزان بودن، کاهش مصرف سوخت، کم شدن هزینه حملونقل و افزایش ایمنی سفر از جمله مزیتهایی است که سبب میشود مسافران خطوط ریلی را ترجیح دهند.
معاون ناوگان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی قطار پنج ستاره مسافری ساری-مشهد راه اندازی شده است و با افزایش تقاضا، تعداد سفرهای این قطار به بیش از یک بار در هفته افزایش خواهد یافت.
مدیرکل راهآهن شمال نیز با بیان اینکه فعالیت حمل بار در این مسیر ریلی امسال ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: حدود ۸۰۰ هزار تن بارگیری و تخلیه کالا از طریق خطوط ریلی راه آهن شمال انجام شد که برای حمل و نقل زمینی این کالا به تردد ۶۴ هزار کامیون نیاز بود.
رحمان معصومی افزود: سه هزار مسافر روزانه از طریق خطوط راه آهن شمال جابجا میشوند.
او ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است ۳۰ درصد از جابجایی بار و مسافر با راهآهن انجام شود.