حکم ریاست آیتالله موسوی اصفهانی بهعنوان رئیس حوزه علمیه استان همدان برای سه سال دیگر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نشستی با حضور آیتالله جواد مروی، دبیر دوم شورای حوزههای علمیه کشور، حکم ریاست آیتالله موسوی اصفهانی بهعنوان رئیس حوزه علمیه استان همدان برای سه سال دیگر تمدید شد.
آیتالله مروی در این نشست با اشاره به جایگاه علمی و معنوی همدان گفت: این استان از مراکز مهم علمی و عرفانی کشور بهشمار میرود و تاکنون طلاب بسیاری در آن پرورش یافتهاند.
همچنین آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی، نماینده ولیفقیه در استان، با تأکید بر همدلی موجود میان مدیران و طلاب اظهار کرد: در همدان و ملایر شرایط مطلوبی برای جذب طلاب فراهم شده و وحدت خوبی در مسیر تحقق اهداف حوزه برقرار است.
در ادامه، آیتالله موسوی اصفهانی نیز ضمن قدردانی از اعتماد مجدد شورای حوزههای علمیه، گفت: حوزه علمیه استان در حد توان گامهای مؤثری در ارتقای فرهنگی استان برداشته و لازم است برای تعیین تکلیف مدرسه علمیه حیدریه اقدامات اساسی انجام شود.