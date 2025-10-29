به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: کارگاه دو روزه توسعه سواد خواندن برای معلمان پایه اول تا ششم در شهر صدرا برگزار شد.

حیدری افزود: شهر صدرا بیش از یازده هزار و ۶۶۴ دانش آموز ابتدایی و بیش از ۵۰۰ معلم ابتدایی دارد .

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: ما با سه روش قصه گویی و نمایش خلاقانه، فن بیان و شاهنامه و حافظ خوانی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درصدد هستیم سواد خواندن دانش آموزان را ارتقا دهیم.

رئیس آموزش و پرورش شهر صدرا نیز با بیان استقبال خوب فرهنگیان مقطع ابتدایی صدرا از این طرح گفت: این طرح با حضور ۱۵۰ نفر آموزگار و بیش از ۴۰ نفر از مدیران برگزار شد.

سوسن زارع افزود: این کارگاه آموزشی در سالن پردیس سینمایی شهر صدرا با همکاری اداره آموزش و پرورش شهر صدرا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس و شهر صدرا به مدت دو روز برگزار شد.