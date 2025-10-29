فرایند گزینش در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس صداقت، اخلاق و تجربه و دور از تصمیمات شتابزده اجرا می‌شود.

فرایند گزینش مبتنی بر صداقت، اخلاق و تجربه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هیئت عالی گزینش کشور در نشست هم‌اندیشی مدیران هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها و سازمان‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت گزینش گفت: گزینش به‌ویژه در شرایطی که فساد در برخی سیستم‌ها رخ می‌دهد، یکی از ارکان اساسی و تعیین‌کننده دستگاه‌های اجرایی است و برای نخستین بار سوپر پست گزینشگر تصویب شد تا سطح علمی نیرو‌ها ارتقا یابد.

محمدشهاب جلیلوند افزود: اگر فردی پس از گزینش دچار فساد شود، این موضوع به فرایند گزینش ارتباطی ندارد و مسئولیت آن بر عهده سایر نهادهاست.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور ادامه داد: در بازبینی معیار‌های گزینشی، علاوه بر پایبندی به واجبات و ترک محرمات، به دو ویژگی صداقت و اخلاق تأکید ویژه شده است.

جلیلوند در توضیح اهمیت این معیار‌ها گفت: در فرایند گزینش، صداقت یکی از نکات کلیدی است. فردی که صادقانه وضعیت خود را بیان می‌کند، حتی اگر گذشته‌ای اشتباه داشته باشد، باید فرصت اصلاح داشته باشد. بنابراین، برخورد با افراد باید مبتنی بر انصاف و عدالت باشد و از تندروی و رفتار‌های تنگ‌نظرانه پرهیز شود.

وی بر ضرورت پایبندی به اصول گزینش صحیح و اجتناب از تصمیمات احساسی و شتاب‌زده تأکید کرد و افزود: هیئت عالی گزینش کشور تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا فرایند گزینش به‌صورت شفاف و عادلانه انجام شود و رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی این شفافیت دارند.

جلیلوند گفت: سال گذشته بیش از ۵۵ هزار پرونده با رویکرد اصلاحی و براساس اصول انسانی بررسی شد و بسیاری از افراد پس از بررسی و اصلاح، وارد سیستم‌های اجرایی شدند و حق‌الزحمه همکاران پاره‌وقت پس از سه دهه اصلاح شد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور به اهمیت همکاری نزدیک‌تر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: روابط نزدیک با مجموعه‌های مرتبط می‌تواند کیفیت گزینش‌ها را ارتقا دهد.