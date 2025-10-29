پخش زنده
امروز: -
تشخیص زودهنگام بیماریها، کنترل وضعیت سلامت و پیشگیری از بیماریهای مزمن از ثمرات بررسی سلامت سالیانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تشخیص زودهنگام بیماریها، کنترل وضعیت سلامت و پیشگیری از بیماریهای مزمن از ثمرات بررسی سلامت سالیانه است
یکی از مهمترین مسائل در حفظ سلامت زنان بررسی سلامت سالیانه است.
به گفته دکتر رنجبر پزشک مرکز بهداشت محلات زمانی که بیماری بهموقع تشخیص داده شود، درمان آن آسانتر خواهد بود.
به عقیده وی؛ تشخیص زودهنگام بیماریها، کنترل وضعیت سلامت و پیشگیری از بیماریهای مزمن از ثمرات بررسی سلامت سالیانه است.
با اجرای طرحی در استان مرکزی، ماموگرافی رایگان زنان تا دهم آبان ماه جاری در ۴ بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و بیمارستانهای محلات، دلیجان و آشتیان انجام می شود.